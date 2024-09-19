Свердловчанка убила сожителя цепью

В Свердловской области жительница Березовского получила восемь лет колонии за убийство сожителя. Как сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, преступление было совершено 20 октября 2022 года.
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