Следствие запросило арест редактора «Радио Свобода» Алсу Курмашевой

Следствие запросило заключение под стражу редактора «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой, которую подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.
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