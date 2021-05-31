ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 июня 2021 года

Энергетический прогноз на первое июня две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1103=В Высших Мирах Иерархии всё основано на сознательности Высоких Личностей, на их самодисциплине = Воздержание от лишних слов является одним из условий пребывания на территории индийских Ашрамов = Войдите в позицию ученика по Жизни.