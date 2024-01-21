До Киева – или до польской границы? Почему Запад вынуждает Россию расширять территории

Угрожая ударами по Крыму, Запад вынуждают Россию расширять зону проведения специальной военной операции, считает глава комитета по законодательству Госсовета (ГС) Крыма Сергей Трофимов.
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