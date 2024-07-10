Дань уважения: Андрей Губин возвращается на сцену

Сочи, 10 июля 2024 г. – 23 августа на «Новой волне» в Сочи состоится событие, которое, без сомнения, всколыхнет сердца миллионов поклонников по всей стране – возвращение на сцену Андрея Губина, кумира 90-х и начала 2000-х.