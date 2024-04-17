Профессор Успенский дал 6 полезных советов, как похудеть к лету

Юрий Успенский в интервью "Доктору Питеру" предложил пропускать завтрак тем, кто хочет избавиться от лишних килограммовГастроэнтеролог Юрий Успенский посоветовал тем, кто хочет похудеть, отказаться от картошки, хлеба и макарон.
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