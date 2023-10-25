В шимский детский дом-интернат имени Ушинского поступило новое реабилитационное оборудование

Об этом сообщил пресс-центр правительства региона. В этом году детский дом-интернат имени Ушинского вошел в подпрограмму "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе, детей-инвалидов в Новгородской област .
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