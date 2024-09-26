Раиса Рязанова назвала преступлением ремейк фильма "Москва слезам не верит"

Актриса призналась, что считает идею переиначивать классику неудачнойРаиса Рязанова, которая сыграла роль Антонины в оскароносной картине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", заявила, что съёмки ремейка будут преступлением по отношению к зрителям.