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Раиса Рязанова назвала преступлением ремейк фильма "Москва слезам не верит"

Раиса Рязанова назвала преступлением ремейк фильма "Москва слезам не верит"

Актриса призналась, что считает идею переиначивать классику неудачнойРаиса Рязанова, которая сыграла роль Антонины в оскароносной картине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", заявила, что съёмки ремейка будут преступлением по отношению к зрителям.

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