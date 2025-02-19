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Продажи в элитном сегменте новостроек Москвы выросли в 1,5 раза

Продажи в элитном сегменте новостроек Москвы выросли в 1,5 раза

Показатели продаж жилья стоимостью свыше 1 млн рублей за 1 кв. м на первичном рынке Москвы по итогам 2024 года превысили прошлогодние результаты, сообщили «Известиям» аналитики агентства элитной недвижимости Whitewill.

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