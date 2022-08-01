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Россия в ответ на санкции нанесла самый мощный удар по Западу

Россия в ответ на санкции нанесла самый мощный удар по Западу

Серия жестких санкций вынудила Россию нанести самый мощный удар по Западу. Об этом для издания The Sydney Morning Herald (SMH) пишет экономический обозреватель Стивен Бартоломеуш.

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