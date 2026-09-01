📷❗️Модернизация контура защиты РЛС системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ» Стратегическая радиолокационная станция дециметрового диапазона «Воронеж-ДМ», являющаяся ключевым элементом наземного эшелона Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) РФ, прошла этап дополнительного технического дооснащения.
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