Путин провел переговоры с эмиссарами Трампа в Кремле, Москва и Киев ввели временное перемирие в небе: главное за сутки

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали встречи главы РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, российские военные отчитались о взятии под контроль Куртовки в ДНР, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о трехдневном перемирии в небе над Москвой и Киевом.
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