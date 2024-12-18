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Китай

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Ли Цян подчеркнул необходимость повышения качества и эффективности административного правоприменения

Пекин, 17 декабря /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул необходимость ужесточения правоприменительных процедур, оптимизации методов правоприменения и усиления надзора и привлечения к ответственности для повышения качества и эффективности административного правоприменения.

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