Ли Цян подчеркнул необходимость повышения качества и эффективности административного правоприменения

Пекин, 17 декабря /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул необходимость ужесточения правоприменительных процедур, оптимизации методов правоприменения и усиления надзора и привлечения к ответственности для повышения качества и эффективности административного правоприменения.