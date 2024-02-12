Первая смерть от вируса оспы в граничащей с Россией стране: названы симптомы опасного заболевания

Первый человек умер от вируса оспы на Аляске, подтверждают официальные лица. Они заявили, что источник заражения жертвы вирусом «неясен», хотя он сообщил, что ухаживал за бездомной кошкой в своем доме, которая поцарапала его, возможно, вызвав передачу вируса.