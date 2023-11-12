Об отключении света с самого утра предупредили жителей уссурийского села 13 ноября

Временное отключение электричества ожидается 13 ноября. С 08.00 до 17.00 часов света не будет в селе Долины по улице Энергетиков, а также в Уссурийске по улице Ушакова, 43, 43а, ГСК.
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