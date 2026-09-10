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Царьград

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Politico: США требуют от НАТО прекратить поддержку Международного суда

Politico: США требуют от НАТО прекратить поддержку Международного суда

В июле представитель США при НАТО, Мэтью Уитэкер, призвал союзников покинуть Римский статут и прекратить финансирование Международного уголовного суда, что вызывает напряжение в отношениях с Европой.

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