Коалиция США на грани краха: иранское оружие и военные советники помогли йеменским хуситам (ФОТО)

Иранское оружие и военные советники помогли йеменским хуситам захватить стратегический порт Мока на Красном море.
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