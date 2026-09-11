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Русская весна

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Коалиция США на грани краха: иранское оружие и военные советники помогли йеменским хуситам (ФОТО)

Коалиция США на грани краха: иранское оружие и военные советники помогли йеменским хуситам (ФОТО)

Иранское оружие и военные советники помогли йеменским хуситам захватить стратегический порт Мока на Красном море.

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