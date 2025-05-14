Главы ОП Украины, МИД и Минобороны поедут вместе с Зеленским в Турцию

В делегацию Украины, которая направляется на переговоры с Россией в Стамбул, помимо украинского лидера Владимира Зеленского, войдут глава его офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква, пишет издание "Страна" со ссылкой на неназванные источники.