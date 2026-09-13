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Несекретные материалы

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В России с 2027 года начнут отслеживать цены на 24 вида продуктов

В России с 2027 года начнут отслеживать цены на 24 вида продуктов

С 1 января 2027 года в России будет введен мониторинг цен на 24 категории продуктов питания. В перечень вошли наиболее востребованные товары, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, крупы и овощи.

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