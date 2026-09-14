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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Портер: «Богатство не меняет базовый уровень счастья»

Форвард « Бруклина » Майкл Портер поделился мнением о финансовом благополучии, отметив, что оно избавляет от денежного стресса, но само по себе не обязательно делает человека счастливее в долгосрочной перспективе.

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