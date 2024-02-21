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Обрыдалась и собралась домой: подлый поступок Преснякова едва не доконал Подольскую

Обрыдалась и собралась домой: подлый поступок Преснякова едва не доконал Подольскую

Певица не стала скрывать, что пережила рядом с супругом. Наталья Подольская из личного архива Натальи ПодольскойНаталья Подольская уже 19 лет состоит в отношениях с Владимиром Пресняковым, 14 из которых они живут в браке.

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