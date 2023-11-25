Всем актовым залом для любимых мам спели ученики школы № 6 Уссурийска

В школе № 6 Уссурийска прошел праздничный концерт (0+), посвященный наступающему Дню матери. Любимым мамам творческие школьники посвятили театрализованное представление, стихи и танцы.
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