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Компания «Восточный Порт» увеличит портовые мощности до 70 млн тонн

Компания «Восточный Порт» увеличит портовые мощности до 70 млн тонн

Главная государственная экспертиза России по итогам рассмотрения одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию причалов порта крупнейшей на Дальнем Востоке страны стивидорной компании – АО «Восточный Порт».

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