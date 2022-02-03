Компания «Восточный Порт» увеличит портовые мощности до 70 млн тонн

Главная государственная экспертиза России по итогам рассмотрения одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию причалов порта крупнейшей на Дальнем Востоке страны стивидорной компании – АО «Восточный Порт».
Главная государственная экспертиза России по итогам рассмотрения одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию причалов порта крупнейшей на Дальнем Востоке страны стивидорной компании – АО «Восточный Порт».
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