Полсотни поездов задерживаются из-за последствий стихии на Черноморском побережье

Полсотни поездов задерживаются из-за последствий стихии на Черноморском побережьеРЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье, задерживается порядка 50 пассажирских поездов, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии