Представитель авиабазы Майнот: инцидент с бомбардировщиком B-52 расследуется

Представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота подтвердил РИА Новости, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52, способный нести ядерное оружие, совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя.
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