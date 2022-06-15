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Англия разбита Венгрией, Германия снесла Италию, Коста-Рика вышла на ЧМ-2022, россиян допустят на US Open, «Ливерпуль» объявил о трансфере Нуньеса и другие новости утра

Англия разбита Венгрией, Германия снесла Италию, Коста-Рика вышла на ЧМ-2022, россиян допустят на US Open, «Ливерпуль» объявил о трансфере Нуньеса и другие новости утра

Всем доброе утро! Как всегда, порция главных спортивных новостей к завтраку ☕️ Что-то подсказывает нам, что день сегодня будет богатый на события.

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