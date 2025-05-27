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Глава УЕФА Чеферин назвал печальным отстранение юношеских команд из РФ

Глава УЕФА Чеферин назвал печальным отстранение юношеских команд из РФ

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чефернин назвал печальным фактом отстранение российских юношеских команд, так как это не дает детям полноценно играть в футбол, пишет португальская газета O Jogo.

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