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Подколзин о Кубке мира: «Россия или Словакия будут восьмой командой – хотелось бы сыграть. Мне еще 25 лет, а для Кучерова и тех, кому за 30, время идет»

Нападающий « Эдмонтона »  Василий Подколзин  высказался о возможном участии России в Кубке мира-2028.

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