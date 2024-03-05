Режиссер Сарик Андреасян назвал Козловского «не очень хорошим человеком»

Режиссер Сарик Андреасян рассказал о своих взаимоотношениях с актером Данилой Козловским. В интервью Мадонне Мур на YouTube он заявил, что скептически настроен к артисту, так как однажды он оскорбил его в переписке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии