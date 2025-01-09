Нужна ли России быстрая победа над Украиной?

это все сказки! Предприятиями Средмаша ныне Росатом находящимися в разных местах СССР управляли именно из Москвы и весьма эффективно!

Анатолий Устимов

Сербы и болгары, а также черногорцы и македонцы, против СССР не воевали. Болгария, будучи союзником Германии, воевать против России просто отказалась. Причём отказался объявить войну сам болгарский царь. В Югославии было сильнейшее партизанское движение. Самое сильное, наряду с Грецией, во всей Европе. Хотя, в Хорватии было образовано марионеточное государство усташей, которое войну СССР объявило.