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Нужна ли России быстрая победа над Украиной?

Нужна ли России быстрая победа над Украиной?

Виктор Анисимов  И вновь диванные военкуры, и мнящие себя ЛОМами военблоХеры пытаются "наставить нас на путь истинный", по возможности быстро, не считаясь ни с какими потерями российской армии, "освободить" территорию всей Украины, и как можно быстрее включить её в состав России.

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Комментарии
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Ольга Моргаченко
это все сказки! Предприятиями Средмаша ныне Росатом  находящимися в разных местах СССР управляли именно из Москвы и весьма эффективно!
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2 час.
Анатолий Устимов
Сербы и болгары, а также черногорцы и македонцы, против СССР не воевали. Болгария, будучи союзником Германии, воевать против России просто отказалась. Причём отказался объявить войну сам болгарский царь. В Югославии было сильнейшее партизанское движение. Самое сильное, наряду с Грецией, во всей Европе. Хотя, в Хорватии было образовано марионеточное государство усташей, которое войну СССР объявило.
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Там управление инфраструктурой территорий . подконтрольных Киеву. Либо Новороссию отдать Крыму. либо Крым Киеву. Нужно было исключить крюк передачи управляющих решений.
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2 час.

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