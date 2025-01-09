Виктор Анисимов И вновь диванные военкуры, и мнящие себя ЛОМами военблоХеры пытаются "наставить нас на путь истинный", по возможности быстро, не считаясь ни с какими потерями российской армии, "освободить" территорию всей Украины, и как можно быстрее включить её в состав России.
Нужна ли России быстрая победа над Украиной?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Моргаченко
это все сказки! Предприятиями Средмаша ныне Росатом находящимися в разных местах СССР управляли именно из Москвы и весьма эффективно!
Ответить
2 час.
Анатолий Устимов
Сербы и болгары, а также черногорцы и македонцы, против СССР не воевали. Болгария, будучи союзником Германии, воевать против России просто отказалась. Причём отказался объявить войну сам болгарский царь. В Югославии было сильнейшее партизанское движение. Самое сильное, наряду с Грецией, во всей Европе. Хотя, в Хорватии было образовано марионеточное государство усташей, которое войну СССР объявило.
Ответить
2 час.
Дмитрий Бакланов
Там управление инфраструктурой территорий . подконтрольных Киеву. Либо Новороссию отдать Крыму. либо Крым Киеву. Нужно было исключить крюк передачи управляющих решений.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии