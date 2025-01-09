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Блог частного инвестора

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Country Garden предлагает новые условия для реструктуризации долга

Country Garden предлагает новые условия для реструктуризации долга

Китайская девелоперская компания Country Garden Holdings Co. предложила новые условия банкам-кредиторам для уменьшения своего долга и снижения затрат на обслуживание займа, стремясь к реструктуризации своих офшорных обязательств.

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