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Царьград

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Крупнейшая магнитная буря 2025 года ожидается 1 июня

Крупнейшая магнитная буря 2025 года ожидается 1 июня

В воскресенье, 1 июня, Земли достигнет облако плазмы от мощнейшего солнечного выброса 2025 года. Ученые прогнозируют магнитную бурю уровня G4 — одну из самых сильных за последние годы.

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