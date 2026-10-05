Банкиры устроили пир во время войны, а нам предлагают доплатить

Проект бюджета на 2027–2029 годы обнажает печальную истину: война стоит дорого, и счёт растёт. Доходы — 43,3 трлн рублей, расходы — 48,8 трлн, дефицит — 5,5 трлн (2,2% ВВП).
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