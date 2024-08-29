Новая магнитная буря началась на Земле

Магнитная буря с интенсивностью от слабой до средней началась на Земле в четверг, 29 августа. Она продлится несколько часов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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