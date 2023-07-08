Подруга научила очень тонко и быстро шинковать капусту без ножа и блендера: даже и не догадывалась, что это так просто

L

Lyudmila

Есть же в хозяйственных магазинах небольшие шинковочные ножи или шинковка (если по простому сказать) с двумя тонкими прорезями-ножами и им можно нарезать и капусту и кабачки и баклажаны. Просто не все на них внимание обращают в магазинах.