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Подруга научила очень тонко и быстро шинковать капусту без ножа и блендера: даже и не догадывалась, что это так просто

Подруга научила очень тонко и быстро шинковать капусту без ножа и блендера: даже и не догадывалась, что это так просто

Очень часто готовлю капусту и чтобы ее нашинковать уходит много времени и сил, особенно если шинковать ножом.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Есть же в хозяйственных магазинах небольшие шинковочные ножи или шинковка (если по простому сказать) с двумя тонкими прорезями-ножами и им можно нарезать и капусту и кабачки и баклажаны. Просто не все на них внимание обращают в магазинах.
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10 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Хрень
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7 час.
л
лариса
Я тоже не вижу в этом проблемы,когда квашу капусту,то всегда сижу перед телевизором,и фильмы посмотрю  и капусту нашинкую.
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6 час.

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