Подруга научила очень тонко и быстро шинковать капусту без ножа и блендера: даже и не догадывалась, что это так просто
Очень часто готовлю капусту и чтобы ее нашинковать уходит много времени и сил, особенно если шинковать ножом.
Комментарии
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Есть же в хозяйственных магазинах небольшие шинковочные ножи или шинковка (если по простому сказать) с двумя тонкими прорезями-ножами и им можно нарезать и капусту и кабачки и баклажаны. Просто не все на них внимание обращают в магазинах.
Я тоже не вижу в этом проблемы,когда квашу капусту,то всегда сижу перед телевизором,и фильмы посмотрю и капусту нашинкую.
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