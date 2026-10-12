После FAB: что Париж показал под куполом Гран-Пале

С 19 по 23 сентября 2026 года в парижском Гран-Пале прошла ярмарка Fine Arts Paris, прежде известная как FAB Paris: под одним куполом собрали искусство от античности до наших дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ответ на тявканье...
- СТ Как Япония стала ...
- Суд в США снял об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым