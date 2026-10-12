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После FAB: что Париж показал под куполом Гран-Пале

После FAB: что Париж показал под куполом Гран-Пале

С 19 по 23 сентября 2026 года в парижском Гран-Пале прошла ярмарка Fine Arts Paris, прежде известная как FAB Paris: под одним куполом собрали искусство от античности до наших дней.

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