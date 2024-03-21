Нованнинские цветоводы обсудили волнующие темы в преддверии начала сезона. В учебно-производственной мастерской «Сити-ферма» Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа прошло заседание клуба «Флора».
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Нованнинские цветоводы обсудили волнующие темы в преддверии начала сезона. В учебно-производственной мастерской «Сити-ферма» Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа прошло заседание клуба «Флора».