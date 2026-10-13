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Пронедра

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Почему приметы на Покров не сбываются, объяснение метеорологов

Почему приметы на Покров не сбываются, объяснение метеорологов

Народные приметы на Покров не всегда сбываются потому, что погода 14 октября не определяет атмосферные условия всей предстоящей зимы.

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