Почему приметы на Покров не сбываются, объяснение метеорологов

Народные приметы на Покров не всегда сбываются потому, что погода 14 октября не определяет атмосферные условия всей предстоящей зимы.
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