Шесть лет спустя. Вспоминаем трагедию в "Зимней вишне"

АндрейБорков

О том, что и как было в этом "Крокусе" после отхода террористов из него. Они его зажгли! И он ЗАГОРЕЛСЯ!!!! При чем загорелся он ОХЕРЕННО!!! Как такое могло случиться? Как вообще строился и сдавался в эксплуатацию этот КРМПЛЕКС с таким НАРУШЕНИЯМИ ГОСТов, требований ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, оборудования и работы систем оповещения о пожаре и пожаротушения? Кто принимал это все? Кто контролировал? Где МЧС пожарная охрана с ее проверками? Рядом с уродами-террористами на черной скамье подсудимых ДОЛЖНЫ сидеть хозяева этого "Крокуса", их сотрудники, отвечающие за противопожарную безопасность, пожарные-МЧСовцы, контролирующие и проверяющие все это.... Пожар и грубейшие нарушения противопожарных требований и норм, от материалов из которых "Крокус" построен и до работы противопожарного оборудования, погубили не меньше людей при этом теракте, чем убийцы-террористы!!!! Очень надеюсь, что эти виновные ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ.