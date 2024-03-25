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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Шесть лет спустя. Вспоминаем трагедию в "Зимней вишне"

Шесть лет спустя. Вспоминаем трагедию в "Зимней вишне"

Сейчас на месте трагедии расположен Парк ангелов Фото: surfingbird.ru Шесть лет назад, 25 марта 2018 года, в Кемерове произошел страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня".

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Комментарии
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АндрейБорков
О том, что и как было в этом &quot;Крокусе&quot; после отхода террористов из него. Они его зажгли! И он ЗАГОРЕЛСЯ!!!! При чем загорелся он ОХЕРЕННО!!! Как такое могло случиться? Как вообще строился и сдавался в эксплуатацию этот КРМПЛЕКС с таким НАРУШЕНИЯМИ ГОСТов, требований ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, оборудования и работы систем оповещения о пожаре и пожаротушения? Кто принимал это все? Кто контролировал? Где МЧС пожарная охрана с ее проверками? Рядом с уродами-террористами на черной скамье подсудимых ДОЛЖНЫ сидеть хозяева этого &quot;Крокуса&quot;, их сотрудники, отвечающие за противопожарную безопасность, пожарные-МЧСовцы, контролирующие и проверяющие все это.... Пожар и грубейшие нарушения противопожарных требований и норм, от материалов из которых &quot;Крокус&quot; построен и до работы противопожарного оборудования, погубили не меньше людей при этом теракте, чем убийцы-террористы!!!! Очень надеюсь, что эти виновные ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ.
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13 час.

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