В МИД Венгрии назвали условие продления антироссийских санкций

Венгрия одобрит решение о продлении санкций Европейского союза (ЕС) против России в зависимости от того, получит ли страна гарантии обеспечения своей энергетической безопасности от Европейской комиссии (ЕК).
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