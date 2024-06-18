Пропавший в Смоленской области 9-летний мальчик найден мертвым в реке Воря

Поиски закончились трагически. Тело пропавшего в Смоленской области мальчика спасатели нашли в реке. Девятилетнего Владислава Устинова, ранее исчезнувшего у реки Воря в Тёмкинском районе, обнаружили мёртвым.
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