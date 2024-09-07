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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Биттен о возможном переходе Шаттенкирка в КХЛ: «Будет круто. Здесь отличная лига и все больше парней из НХЛ»

«Вау, вот это новости. КХЛ – отличная лига, и здесь появляется все больше и больше парней из НХЛ. Будет круто, если Шаттенкирк приедет в Россию.

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