"OKI TOKI": облачный колл-центр

Облачный колл-центр - решение для организации контакт-центра, предоставляемое в виде услуги по модели "все включено", когда пользователь не покупает какое-либо программное или аппаратное обеспечение, а оплачивает только фактически используемые ресурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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