ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву: пожары и утечка аммиака в столице

Вооружённые силы России нанесли массированный ракетный удар по украинской столице — Киеву. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в атаку было задействовано двенадцать гиперзвуковых ракет «Циркон», при этом пуски продолжаются.