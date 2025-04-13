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Царьград

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Шахназаров предложил ввести кино в школах: 150 фильмов за 11 лет обучения

Шахназаров предложил ввести кино в школах: 150 фильмов за 11 лет обучения

Карен Шахназаров, возглавляющий "Мосфильм", предлагает ввести кинематограф в школьную программу с 2 класса.

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