В Петербурге 52-летняя женщина получила обширные ожоги в результате воспламенения одежды от газовой плиты

Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе В НИИ скорой помощи иммени Джанелидзе была доставлена женщина 52-х лет, которая получила обширные ожоги в результате воспламенения одежды от газовой плиты.
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