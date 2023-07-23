Аргументы недели

98 711 подписчиков

Лукашенко: в случае разделения Украины Белоруссия будет подвержена влиянию прибалтов и поляков

Лукашенко: в случае разделения Украины Белоруссия будет подвержена влиянию прибалтов и поляков

Передача западных территорий Украины польской стороне неприемлема, так как Белоруссия будет подвержена военному влиянию со стороны прибалтов и поляков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх