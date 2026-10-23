В Германии в правящей коалиции, включающей Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), назревает новый конфликт, связанный с обсуждением возможного снижения налогов на электроэнергию, сообщает немецкая газета Bild.
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