Какие перспективы для России открывает начало серийного производства ВК-650В

Темы многочисленных проблем российской легкой авиации мы уже касались неоднократно, главной из которых является отсутствие собственной силовой установки, что стало критическим после введения западных секторальных санкций.
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