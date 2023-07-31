Театр абсурда

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«Родина или смерть»: капитан Траоре, яркий представитель нового поколения африканских лидеров

«Родина или смерть»: капитан Траоре, яркий представитель нового поколения африканских лидеров

Второй Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка широко освещался в СМИ. Отдельное внимание журналистов было приковано к бравой буркинийской делегации и самому молодому из африканских лидеров, присутствовавших на саммите - тридцатипятилетнему капитану Ибрагиму Траоре, президенту Буркина-Фасо.

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